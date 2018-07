GRECIA ÎNDOLIATĂ! Mărturii cutremurătoare ale supraviețuitorilor: "Nevasta mea cred că a ars aici"







Panagiotis Dagalos, supraviețuitor: „A fost totul atât de repede. Eram toți aici ca să pornim mașina, toate mașinile erau aici, toate mașinile. Mi-am luat bebelușul în brațe și am alergat către mare. Nu știu ce s-a întâmplat cu nevasta mea, cred că a ars aici.”







Theofilaktos Logothetis, localnic: „Focul venea după noi. Doar cei care au plecat la timp au scăpat. Persoana care era direct în spatele meu când am ajuns pe drumul principal nu a scăpat, a dispărut complet în flăcări.”



Jaakob Makinen, turist finlandez: „Am fugit de la hotel, am fugit pe plajă dar am fost prinși din urmă de flăcări, am fost înconjurați, a trebuit să intrăm în apă și să ne scufundăm, ca să nu ne fie arse fața și mâinile, am așteptat ore întregi până am fost salvați.”



Acestea sunt doar câteva dintre poveștile dramatice ale supraviețuitorilor incendiilor care devastează, de câteva zile, Attica. Cei care au scăpat, chiar și cu răni minore, se pot considera norocoși.



Stavroula Malliri, purtător de cuvânt al pompierilor: „Din cauza vântului puternic, de peste 75 km/h la rafală, și a mișcării rapide a flăcărilor, incendiul a înaintat ca fulgerul prin zonele populare. Drept rezultat, locuitorii și vizitatorii nici nu au avut timp să scape deși erau la doar câțiva metri de mare sau în propriile mașini.”



Sunt în continuare 100 de oameni dați dispăruți, iar numărul acestora ar putea crește.



Alexis Tsipras, premierul Greciei: „Avem încă de luptat. Să luptăm pentru a salva ce se mai poate salva, să stingem focul, să-i găsim pe dispăruți, ca să nu mai avem și alți oameni pe care să-i plângem.”



Poveștile victimelor sunt cutremurătoare. Atunci când flăcările au fost mai rapide decât ei, oamenii au murit îmbrățișați. Este vorba despre familii întregi, unele cu zeci de membri.



Vassilis Andriopoulos, Crucea Roșie din Grecia: „Din câte se pare, o parte dintre victime se cunoșteau bine, pentru că le-am găsit în grupuri de câte trei sau patru, deci puteau fi prieteni, rude, familii întregi care au încercat să se protejeze unii pe alții, îmbrațișându-se.”



Mati, stațiunea cea mai afectată de incendii, este la doar 40 de kilometri de Atena, pe coasta de est a peninsulei Attica. Este o destinație preferată de pensionari și de copiii care merg în tabără.



Trei zile de doliu național



Guvernul de la Atena a declarat trei zile de doliu național. Incendiile din aceste zile sunt cea mai mare tragedie cu care se confruntă această țară, după 2007. Atunci, tot într-o vară cu secetă și temperaturi extrem de ridicate, incendiile de vegetație au ucis 84 de oameni.







