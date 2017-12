GRAVE ACUZAŢII! BEBELUŞ MORT LA 48 DE ORE DE LA NAŞTERE. FAMILIA A MAI PIERDUT UN COPIL ÎN ACELEAŞI CONDIŢII

GRAVE ACUZAȚII! BEBELUȘ MORT LA 48 DE ORE DE LA NAȘTERE. FAMILIA A MAI PIERDUT UN COPIL ÎN ACELEAȘI CONDIȚII

Ştire online publicată Marţi, 05 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ionela Irimia și soțul său, Viorel Vasilică, acuză medicii de la maternitatea "Cuza Vodă" de neglijență, ei depunând în acest sens plângere la poliție.„Vreau să se facă dreptate. Nu am cuvinte. În timpul internării, soției i s-a spus că sarcina e foarte bună. La a doua internare i-au dat doar supozitoare și calmante. Nu i-au mai făcut analize, ecografii. Cât a fost internată o tot întrebau de ce nu se duce acasă pentru că nu e de naștere. Când a născut, la 43 de săptămâni, i-au spus că a venit prea târziu și că trebuia să nască cu o săptămână mai devreme. Am fost la Poliție și Parchet, unde am dat declarație și am depus plângere pentru că au fost neglijenți”, a declarat Viorel Vasilică, potrivit Agerpres.Femeia susține că, pe parcursul sarcinii, nu a avut un doctor care să o supravegheze, dar a venit mereu la medicul de familie și la spital pentru investigațiile medicale necesare.„Nu înseamnă că dacă nu ai doctorul tău trebuie să te lase așa să mori. Am fost la controale și îmi dădeau pastile de durere și supozitoare. Pe 30 noiembrie mi-a fost foarte rău. Mi-au dat un calmant, după ce au văzut că în continuare îmi este rău, doctorul de gardă m-a dus în sala de nașteri. După operație, medicul a spus că a înghițit puțin lichid, i-a ajuns în plămâni, și că e dusă la Terapie Intensivă. A doua zi mi s-a spus că e în stare gravă și nu se știe dacă are șanse, că depinde de ea, dacă e luptătoare supraviețuiește. Pe 3 decembrie, dimineața la ora 3,00 m-au sunat și mi-au spus că a decedat. (...) Medicul de la copii mi-a spus în față că a stat prea mult în burtă, s-a agitat și a înghițit și materie fecală și lichid și i-a ajuns la plămân”, a povestit Ionela Irimia.Ea a povestit că pe 3 noiembrie a fost internată la Spitalul "Cuza Vodă", unde a rămas timp de aproape două săptămâni.„Mi-au făcut analize în urma cărora mi-au găsit o infecție urinară. După ce m-au tratat, pe 18 mi-au dat drumul acasă, spunându-mi că dacă am probleme să sun la salvare și să vin înapoi. După câteva zile de stat acasă mi s-a făcut rău. Am sunat la salvare și m-au adus tot aici. (...) Mi-au făcut un ecograf, a venit o doctoriță și mi-a spus — 'De ce ați venit? Trebuia să luați un supozitor sau altceva pentru durere. De ce ați venit să stați pe patul spitalului? Mai bine stăteați acasă'. Aveam deja 41 de săptămâni. (...) Mi-au spus că încă nu e deschis colul și nu pot naște. O altă doctoriță, care era de gardă, a spus 'dacă aveai doctorul tău știai când trebuie să naști. Nu veneai să stai aici'”, a mai spus Irina Irimia.Femeia susține că, în urmă cu câțiva ani, a născut tot la Spitalul de Obstetrică și Ginecologie "Cuza Vodă" din Iași, după o sarcină nesupravegheată. Atunci copilul ar fi murit asfixiat după ce ar fi înghițit lichid amniotic care a ajuns în plămâni.În replică, reprezentanții Spitalului de Obstetrică și Ginecologie spun că fetița avea la naștere 2,700 de grame, și a decedat la 44 de ore după naștere din cauza „aspirației de lichid amniotic și sindrom de hipertensiune pulmonară persistentă”.„Este o mamă internată la noi în spital. Pe parcursul monitorizării nu s-a constatat nimic deosebit. La ultima monitorizare, bătăile cordului fătului au fost modificate. S-a făcut cardio-topografie, moment în care colegii obstetricieni au observat și prezența unei circulare de cordon, care a produs o suferință fetală acută. Copilul când are o suferință fetală acută reacționează prin eliminarea meconiului (primul scaun al nou născuților — n.r) în burtica mamei. Copilul a avut probleme la naștere. A avut APGAR 5, a fost intubat încă din sala de naștere, a fost ulterior transferat în Terapie Intensivă unde s-au instituit toate măsurile terapeutice conform protocoalelor în vigoare. Acest copil a beneficiat și de o ventilație care se mai face doar la București. În ciuda tuturor măsurilor, copilul a decedat la 44 de ore de viață. Copilul a fost monitorizat zilnic. Nu poți face o intervenție în momentul în care rezultatele sunt normale. Cu atât mai mult cu cât mama era la a treia naștere. De regulă se naște natural. Nu era o sarcină depășită”, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie "Cuza Vodă", Anca Bivoleanu.Potrivit acesteia, conducerea maternității a demarat o anchetă internă.„Astăzi se face necropsia, așteptăm rezultatele ei. Conducerea spitalului a demarat o anchetă internă pentru a se vedea dacă au fost respectate toate protocoalele și procedurile”, a mai spus Anca Bivoleanu.SURSA: digi24.ro