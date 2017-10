GRAV ACCIDENT RUTIER. Un microbuz cu 18 persoane a căzut în râu. TREI CĂLĂTORI MORŢI, ŞASE RĂNIŢI

GRAV ACCIDENT RUTIER. Un microbuz cu 18 persoane a căzut în râu. TREI CĂLĂTORI MORȚI, ȘASE RĂNIȚI

Ştire online publicată Luni, 14 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un microbuz a căzut în Dâmbovița, doi pasageri au decedat pe loc, iar o a treia persoană a murit în timpul manevrelor de resuscitare ale SMURD. Trei dintre răniți sunt în stare gravă. Microbuzul transporta 18 persoane, scrie romaniatv.net"În județul Ilfov, pe DN Centura București, pe sensul de mers DN4 – A2, la intersecția cu Splaiul Unirii (în zona Glina), traficul rutier se desfășoară ușor îngreunat, dirijat de polițiști, deoarece o automacara ridică un autoturism (prevăzut cu 8+1 locuri) care a căzut în râul Dâmbovița.", anunță Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al PolițieiRomâne.Accidentul a avut loc în jurul orei 3:30, la intersecția Splaiului Unirii cu Centura București, la ieșirea către Autostrada Soarelui.Se pare că șoferul a pierdut controlul volanului, la intrarea pe șoseaua de centură. Până la sosirea pompierilor și scafandrilor, câțiva martori au încercat să salveze victimele. Martorii au descris clipele cumplite prin care au trecut victimele: "Nu s-a auzit decât o bubuitură mare și atât. Am scos patru persoane și la restul nu am putut să intram în apă", a declarat un martor, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov."M-am dus jos, am văzut că nu se poate scoate, că erau ușile blocate. Era o persoană jos, lungită pe bordură, și era dânsa acolo. Țipa disperată", a povestit un altul."Două victime au fost extrase cu leziuni incompatibile cu viața. Un copil în stop cardio-respirator, s-a încercat resuscitarea, fără rezultat, celelalte au fost transportate la spital", a explicat Maria Luiza Trușcă, medic."Conducatorul unui auto 8+1 nu a adaptat viteza, a pierdut controlul autoturismului și a căzut în Dâmbovita. Trei persoane au murit, iar alte șase au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale", a declarat Gabriel Onofraș, de la Poliția Rutieră Ilfov, mai scrie romanitv.net