Grav accident rutier pe bulevardul Mamaia. Tânăr de 25 de ani, mort pe loc!

Accident

Daca politia si-ar face treaba in mod serios nu am mai avea atatea accidente cu zmeii pe sosele. Permisul de conducere se da prea usor iar testul pshihologic nici nu te mai vede medicul ,iar dupa ne plangem mortii. Ca parinti ar trebuii sa luam noi primi atitudine ,sa nu-i lasam pe alti sa decida .ACESTI TINERI ar trebui sa faca mai multa scoala ,mai serioasa ,teste pshihologice mai serioase si luate pe bune iar traseul sa fie mai lung si ca timp si ca traseu ca in 5 minute e cam putin .