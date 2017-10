Moartea vine cu bolidul

Grav accident rutier, în Mamaia

Polițiștii de la Rutieră au bifat, ieri, o nouă tragedie pe șoselele din județul Constanța. Culmea, așa cum s-a întâmplat și în alte rânduri, nenorocirea a fost produsă de un șofer inconștient. S-a urcat la volan deși avea permisul suspendat, a condus cu o viteză suficient de mare încât să pună la pământ un stâlp din beton și a reușit să facă praf un Audi A5. Sunt doar câteva dintre „performanțele” acestui șofer, ce era să ia cu el în mormânt alte două suflete nevinovate. Bilanțul negru din fiecare an al accidentelor rutiere care se produc pe șoselele din România nu impresionează, se pare, pe nimeni! Șoferii continuă să se urce la volan și să dea dovadă de o inconștiență soră cu nebunia ori prostia, judecătorii emit în continuare soluții mult prea blânde celor ce au omorât oameni nevinovați, iar neregulile din trafic sunt trecute prea ușor cu vederea, chiar dacă din cauza lor se pot produce adevărate tragedii. Nu de puține ori, polițiștii de la Ru-tieră ne-au declarat că permisivitatea legilor este, în primul rând, unul dintre factorii care, în loc să sperie, încurajează ilegalitățile care se produc, zilnic, în trafic. Din nefericire, această „blândețe” a legii face ca, pe șosele, să aibă loc, frecvent, încălcări ale regulilor de circulație elementare, să nu existe o teamă de consecințele unui gest necugetat, de repercusiuni. Acest haos legislativ își are echivalentul pe șosele și, deși în fiecare an, drumurile din România se înroșesc de sângele vărsat, legiuitorul nu recurge la pedepse aspre pentru cei care greșesc ci, dimpotrivă, nu face decât să-i „mângâie” pe creștet și să le lase drumul liber către moarte. A gonit spre moarte Ieri dimineață, o nouă tragedie s-a petrecut în stațiunea Mamaia. În jurul orei 6,40, Viorel Olaru, în vârstă de 42 de ani, se afla la volanul unui autoturism marca Audi A5, și circula, pe Bulevardul Mamaia, dinspre Constanța spre Năvodari. În stațiunea Mamaia, în dreptul hotelului Delta, din cauza neatenției în conducere și a vitezei foarte mari, el a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și s-a izbit de un stâlp de iluminat public aflat pe partea dreaptă a sensului său de mers. Impactul a fost atât de puternic încât stâlpul din beton a fost rupt, iar mașina a ricoșat la câțiva metri distanță. Mai multe ambulanțe au fost trimise la fața locului, numai că unele dintre victime nu au putut fi scoase din autoturismul distrus în mare parte, astfel că s-a solicitat ajutorul militarilor de la descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța. Pompierii s-au chinuit mai bine de o oră să scoată persoanele prinse între fiarele mașinii. Din nefericire, pentru șoferul Viorel Olaru nu s-a mai putut face nimic, medicii fiind nevoiți să constate decesul. Se poate spune însă că cei doi pasageri din Audi A5 au avut noroc, Marian Zepeș, de 23 de ani, și Alexandru Tomescu fiind transportați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu politraumatisme, dar fără leziuni care să le pună în pericol viața. În urma verificărilor efectuate, polițiștii de la Rutieră au constatat că șoferul Viorel Olaru avea permisul suspendat în urmă cu puțin timp, prin urmare, el nu avea ce căuta la volanul unui autoturism. În urma necropsiei urmează să se stabilească și dacă el consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan și a goni spre moarte.