GRAV ACCIDENT RUTIER în apropiere de Mihai Viteazu. OPT VICTIME şi TREI MAŞINI IMPLICATE! Galerie foto

GRAV ACCIDENT RUTIER în apropiere de Mihai Viteazu. OPT VICTIME și TREI MAȘINI IMPLICATE! Galerie foto

Potrivit polițiștilor Serviciului Rutier Constanța, șoferul C. L. A. (45 de ani), a condus un autoturism pe DN 22, dinspre localitatea Mihai Viteazu către Constanța, iar la Km 241 + 800 m, din cauza neatenției a intrat în coliziune față - spate cu autoutilitara condusă de A. S. (71 de ani). În urma impactului violent, autoutilitara a fost proiectată în afara părții carosabile către stânga sensului de mers, iar autoturismul condus de C.L.A. a pătruns pe sensul opus de mers, intrând din plin într-o mașină condusă de G. G., din sens opus, dinspre Constanța către Mihai Viteazu.Echipajele Serviciului de Ambulanță și ale Poliției Rutiere au ajuns la locul accidentului. Opt persoane au ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, printre care și un copil de 4 ani. Medicii spun că patru dintre ele sunt internate în Secțiile de Neurochirurgie și Chirurgie, starea lor de sănătate fiind stabilă, iar o persoană se află în stare gravă în Secția de Terapie Intensivă, cu leziuni neurologice.M. G., (49 de ani) și P. G., (33 de ani), pasageri în autoutilitară, au fost răniți grav. Cu răni s-au ales și S. I., (32 de ani), M. A., de (56 de ani), C. C., (29 de ani), N. G., (35 de ani) și A.S., toți pasageri în autoutilitară. În atenția medicilor au ajuns și șoferul C. L. A., dar și minorul C. D. A., (4 ani). La momentul producerii accidentului în autoutilitară erau înghesuiți 12 pasageri, 3 pasageri în habitaclul autoturismului și 9 pasageri în platforma carosată închisă, deși aceasta este prevăzută cu doar cinci locuri.În urma accidentului au rezultat opt victime dintre care patru au fost transportate la spital, fiind într-o stare mai gravă.Un grav accident rutier a avut loc aseară, în jurul orei 19.00, pe DN 22C în apropiere de localitatea Mihai Viteazu. Din primele informații se pare că în accident au fost implicate trei autoturisme. În aceste momente la fața locului se deplasează echipaje ale Serviciului de Ambulanță și ale echipaje ale Poliției Rutiere.