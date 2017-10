GRAV ACCIDENT RUTIER / "Am nevoie de 3.000 de euro ca să mă împac cu victima"

1

Incercare de inselaciune

Eu am fost sunata la ora 2.40 azi dimineata pe telefonul de RCS spunand ca este fiul meu, nestiind impostorul ca baietii mei nu cunosc numarul de telefon de la aceasta retea, ei sunandu-ma pe mobil. Am intrat in jocul individului spunandu-i ca nu am baieti , ci fete. Atunci m-a intrebat dar el ce este el ? I-am raspuns ca el este un bou si am inchis Este a treia oara cand sunt sunata pe acest telefon fix . Am cateva intrebari totusi: de unde afla nr de telefon RCS-ul neavand carte de telefoane? Cum de suna numai la persoanele in varsta peste 60 de ani ? Chiar ne cred pe toti tampiti , fara scoala, ramoliti ? Dupa atatea cazuri cum de mai sunt oameni care se lasa manipulati?