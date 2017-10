GRAV ACCIDENT la Kaufland, cu 5 victime. 3 persoane au suferit fracturi - UPDATE

1

Parcari Fashion,parcari pesediste sau parcari nonconformiste

Efectul Mazare-PSD.Pe vremea mea,pe vremea cand carnetul de sofer se obtinea prin examen adevarat,pe vremea mea spuneam,daca plecam cu spatele dintr-o parcare pe un drum circulat,mai ales pe un bulevard as fi picat examenul de sofer.Probabil ca primeam si o injuratura sau un pumn in gura de la examinator(militian).Acum este legal sa iesi cu spatele din parcare in bulevard.P. m. tale de primari idioti(Mazare si Fagadau) care ati fost si care mai tolerati asa ceva.Politie de trei parale care inchideti ochii la ilegalitatile administratiei locale.Voi aveti somn noaptea ?