GRAV ACCIDENT LA CARREFOUR / Un tânăr a murit, iar alţi doi au fost transportaţi, în comă, la spital

despre soferi

alt criminal lasat liber pe strazile romaniei... oameni buni, ceva trebuie facut! asa mor oameni nevinovati, parinti, copii... din cauza dementilor si a criminalilor de genul lui catalin radu sau imbecilului de sofer profesionist ce a murit [bine ca a plecat doar el si inca un inconstient ce s-a suit in masina]... alt imbecil criminal profesionist s-a "aruncat" cu masina pe centura Ovidiu, pe contra sens, intr-un tir... e campanie electorala, asa ca stimati viitori legiuitori, vreti votul nostru? macar promiteti schimbarea codului rutier si al celui civil/ penal referitor la criminalii de pe sosele... la fel, eliminarea oricaror servicii medicale de urgenta criminalilor betivi si inconstienti [taiat banda continua, depasiri de smecher, etc.]. sa moara in mijlocul soselelor sau pe marginea lor... asa le trebuie...