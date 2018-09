GRAV ACCIDENT ÎN JUDEŢUL CONSTANŢA. O GRAVIDĂ ÎNCARCERATĂ! Elicopterul SMURD, solicitat

GRAV ACCIDENT ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA. O GRAVIDĂ ÎNCARCERATĂ! Elicopterul SMURD, solicitat







Din primele informații, este vorba despre trei victime, dintre care una încarcerată, respectiv o gravidă.







La fața locului au fost solictate echipaje de la Ambulanță, dar și elicopterul SMURD.







UPDATE - La Castelu, au intervenit: o autospecială cu modul de descarcerare și un sSurd de la Medgidia, Elicopterul Smurd ( care va prelua femeia de aprox 30 de ani însărcinată în opt luni) și o ambulanță SAJ care va prelua alt pacient cu leziuni minore.







UPDATE - Se pare că este vorba despre o singură mașină implicată, care ar fi intrat într-un pom de pe marginea carosabilului.







Ce spune Poliția







a data de 01.09.2018, in jurul orelor 13:10, un barbat,de 24 de ani, a condus auto marca Skoda, pe DN22C dinspre Medgidia catre Constanta si ajungand la km33+700, din cauza neatentiei, pierde controlul volanului, si paraseste partea carosabila in stânga sensului de deplasare, intrând într-un copac. In urma accidentului a rezultat vătămarea corporala usoara a soferului si a pasagerei din dreapta fata, in varsta de 23 ani.

