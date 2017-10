Gradaţii profesionişti - în corpul subofiţerilor, contracte pe perioadă nedeterminată, pensii militare de stat şi statut comun pentru toţi militarii

1

MApN

Iar MApN a omis aducerea in discutie a fostilor militari angajati trecuti in rezerva din motive neimputabile lor, care nu pot beneficia de scaderea grupei de munca din varsta standard de pensionare, cu toate ca au realizat vechimea in specealitate de 15 ani, asa cum prevede legea. Asa cum am mai spus, de ce suntem bagati la art.19 la fel cu cei cu o vechime in specealitate de doar 10 ani care normal, neavand vechimea in specealitate de 15 ani, nu pot beneficia altfel. O sa spuneti ca nu am realizat vechimea efectiva de 25 de ani la data trecerii in rezerva asa cum prevede legea, de aceea stau si ma intreb: ce rost mai are vechimea in specealitate in cazul nostru si de ce noua nu ni se adauga la vechimea efectiva (cumulata), vechimea realizata anterior armatei (tinand cont ca am venit in armata prin transfer) la fel ca la cei in activitate si vechimea realizata ulterior armatei cum ar fi somajul (de la trecerea in rezerva), vechimea ulterior armatei asa cum li s-a adaugat cadrelor militare care dupa trecerea in rezerva au putut cumula la vechimea efectiva, vechimea realizata in viata civila pana la intrarea in vigoare a Lg.223/2015. De ce lor se poate si noua nu, tinand cont ca am fost dati afara din sistem dupa 17-19 ani de armata (participanti in teatre de operatii externe ca Afganistan si Irak), avand la data trecerii in rezerva, majoritatea dintre noi, o vechime efectiva de 22-23 ani. Nu am beneficiat de ordonante asa cum au beneficiat cadrele militare inclusiv pana in 2010 si nici de salarii compensatorii, pensie anticipata, pensie anticipata partial asa cum beneficiaza cei in activitate conf. Lg.223/2015 . Eu cred ca am fost discriminati din toate punctele de vedere si de aceea rog factorii din MApN sa tina cont si de doleantele noastre si venim cu propunerea de completare la Lg 223/2015 astfel ; Art. 21. (1)Militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care, la data trecerii în rezervă/retragere sau încetării raporturilor de serviciu, îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b), au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei prevăzute la art. 16 alin. (2), astfel: .......................................................................................................... (2) Reducerea vârstei standard de pensionare, potrivit alin. (1) sau în alte condiții stabilite prin acte normative, nu poate fi mai mare de 13 ani. Prin reducere, vârsta standard de pensionare nu poate fi mai mică de 45 de ani. La art.21 , dupa alin.(2) se introduce alin.(3) care va avea urmatorul cuprins : (3)De reducerea varstei standard de pensionare prevazute la alin.(1) beneficiaza in mod corespunzator si militarii , politistii si functionarii publici cu statut special care, la data depunerii cererii de pensionare , indeplinesc conditiile de vechime prevazute la art.16 alin.(1) lit.b) si care : a) au fost trecuti in rezerva fara drept la pensie in conformitate cu art.35, alin.(2) din Legea 384/2006 . b) au fost trecuți în rezervă ori au încetat raporturile de serviciu, ca urmare a reorganizării unor unități și a reducerii unor funcții din statele de organizare, precum și pentru alte motive sau nevoi ale instituțiilor din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale; Masura se adreseaza celor care au fost trecuti in rezerva fara drept la pensie prin O.u.G.54/2011 ( la M.A.I.-politisti si cadre militare) si art.35 alin.(2) din legea 384/2006 ( la M.Ap.N-militari profesionisti ) . Este o masura reparatorie ,pentru cei care ,daca nu ar fi fost indepartati din sistem , in conditiile legii 223/2015 ar fi fost trecuti in rezerva cu drept la pensie militara . Ar fi , de asemenea , egalitate de tratament intre cei in activitate si cei trecuti deja in rezerva , dar care au lucrat in aceleasi conditii . In plus ,masurile in vizeaza numai pe cei care au fost indepartati din sistem independent de vointa lor