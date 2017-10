Goana după "rable"! Constănţenii îşi înmatriculează pe bandă maşini vechi, de frica unor posibile noi taxe

Goana după "rable"! Constănțenii își înmatriculează pe bandă mașini vechi, de frica unor posibile noi taxe

Șoferii care au achitat timbrul de mediu și-ar putea recupera banii după finalizarea discuțiilor ce au loc cu privire la procedurile de restituire a banilor. Între timp, constănțenii au profitat de scoaterea taxei de la 1 februarie și au înmatriculat mașini pe bandă rulantă. Astfel, în această perioadă au fost înmatriculate de trei ori mai multe autoturisme față de aceeași perioadă a anului trecut.Constănțenii au profitat din plin de lipsa taxei de mediu și, de teamă că va fi implementată o altă taxă, au luat cu asalt Serviciul Permise și Înmatriculări Auto Constanța. „De la începutul lunii februarie și până în prezent, am avut 9.616 înmatriculări, față de aceași perioadă a anului trecut, când au fost 3.515. Trendul acesta ridicat se menține. În opinia mea, mai mult ca sigur vom avea cel puțin de două ori mai multe vehicule înmatriculate, ca medie”, ne-a precizat comisarul șef Marian Tudose, șeful Compartimentului Permise de Conducere din cadrul Serviciului Permise și Înmatriculări Auto Constanța.Deși sunt anumite voci care anunță o posibilă adoptare prin Ordonanță de Urgență a unor noi taxe de poluare pentru deținătorii de autoturisme, această opțiune nu este susținută de conducerea Comisiei pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților, care precizează că variantele de înlocuire a timbrului de mediu vor fi puse spre dezbatere publică.„Această întâlnire va avea loc cel mai probabil săptămâna viitoare, iar atunci vom purta discuții despre timbrul de mediu, despre cum pot recupera banii cei care au plătit această taxă. În privința înlocuirii timbrului de mediu, ministrul Mediului a prezentat câteva variante și din câte am înțeles acestea vor fi lăsate în dezbatere publică și va mai dura până când se va lua o decizie în acest sens”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Mircea Banias, vice-președintele Comisiei pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților.Unii administratori ai parcurilor de mașini second-hand sunt pregătiți să pună capăt afacerilor și vor să renunțe cât mai repede la această activitate. Ei spun că din 1 februarie, dată la care a fost scos timbrul de mediu, nu au mai avut parte de vânzări, reușind să dea doar 5 autoturisme la mâna a doua de la începutul anului și până acum.„Afacerile merg prost, foarte prost. Caut cât mai repede să închiriez locul și mă reprofilez. Înainte, oamenii cumpărau de la noi autoturisme pentru că le găseau gata înmatriculate și la un preț bun. Doar că, de când a fost scoasă taxa timbrului de mediu am pus cruce afacerii. Abia dacă am reușit să vând 5 mașini și acelea la un preț nu prea ridicat. Oamenii se așteaptă să găsească mașini la 1.000 de euro aici, la prețuri foarte mici și așa preferă să meargă în străinătate și să-și înmatriculeze singuri autoturismele”, se plâng administratorii de parcuri cu mașini second-hand.Ministrul Mediului a anunțat că locul timbrului de mediu va fi luat, cel mai probabil, de „eco-vignete”, diferențiate în funcție de norma de poluare a motorului. Conform proiectului ce urmează să fie propus de Ministerul Mediului, toate autoturismele înmatriculate în România ar urma să aibă lipit pe parbriz un abțibild colorat, în funcție de norma de poluare a motorului.„Există trei sisteme la nivel de UE, fie o taxă de prima înmatriculare, fie un impozit care se plătește în funcție de gradul de poluare, fie o acciză în prețul carburantului. Acestea sunt cele trei variante pentru a combate nivelul de poluare și pentru a avea mașini cât mai puțin poluante. Există sisteme care funcționează și în alte state în care un șofer care a intrat într-o anumită zonă este avertizat de faptul ca a intrat într-o altă zonă. El poate atunci sau în 24 de ore să trimită un sms în care să plătească taxa respectivă dacă ea va exista”, a declarat Daniel Constantin, ministrul Mediului.Dacă va fi adoptat în forma propusă, toate service-urile unde se face Inspecția Tehnică Periodică (ITP) ar urma să fie obligate să lipească pe parbrizul mașinii căreia i se face ITP-ul, un sticker conform normei de poluare trecută în talonul autovehiculului.