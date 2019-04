Gimnasta care şi-a rupt ambele picioare în timpul unui exerciţiu are nunta programată peste 2 luni

Tânăra sportivă din SUA a suferit o intervenție chirurgicală la ambele picioare, după ce s-a ales cu multiple fracturi, scrie digisport.ro. Samantha Cerio a avut și genunchii dislocați, după incidentul teribil petrecut vineri.



Imediat după nefericitul incident, Samantha Cerio și-a anunțat retragerea din activitate, la doar 22 de ani. Ieri, sportiva a fost operată și, ulterior, a postat o poză de pe patul de spital, alături de directorul Universității din Louisiana, care a venit să o viziteze.













Samantha Cerio are nuntă programată peste două luniLa 22 de ani, Samantha Cerio are tot viitorul în față. Din păcate, însă, nu în lumea sportului. În viața personală, tânăra sportivă este împlinită. În luna iunie a acestui an are programată nunta cu logodnicul ei, Trey Wood.Tragicul incident s-a petrecut cu două luni înainte de nuntă, iar acum Samantha Cerio speră să se recupereze până la evenimentul programat în iunie.Tănăra va absolvi în această vară și va primi diplomă de inginer. După nunta, va fi angajată la Boeing, în Seattle.