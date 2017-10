Gigi Becali va fi adus luni la instanţa supremă pentru a fi audiat în dosarul "Valiza"

Gigi Becali va fi adus luni la instanța supremă pentru a fi audiat în dosarul "Valiza"

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Finanțatorul echipei Steaua București, George Becali, va fi adus luni la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), unde urmează să fie audiat în dosarul 'Valiza', în care este acuzat de dare de mită și fals în înscrisuri sub semnătură privată, transmite Agerpres.ro.Va fi prima apariție a lui Gigi Becali de la încarcerarea sa pe 20 mai, după ce a fost condamnat la trei ani închisoare într-un alt dosar, cel privind un schimb de terenuri cu MApN.Dosarul 'Valiza' se află în faza de recurs la instanța supremă, iar la ultimul termen al procesului din 22 aprilie Gigi Becali și-a exprimat dorința de a da o declarație în fața instanței, însă completul de judecată condus de Livia Stanciu nu a fost de acord și a amânat dezbaterile, pentru că la proces lipseau doi dintre inculpați, Victor Pițurcă și Radu Gheorghe Marino, care trebuie să precizeze și ei dacă vor să fie audiați.În aprilie 2012, George Becali, Victor Pițurcă, Teia Sponte, Alina Florentina Ciul și Radu Gheorghe Marino au fost achitați de un complet de trei judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, însă DNA a declarat recurs.În decembrie 2008, finanțatorul Clubului Steaua, George Becali, și antrenorul echipei naționale de fotbal a României, Victor Pițurcă, au fost trimiși în judecată de procurorii DNA.În același dosar, au mai fost trimise în judecată alte patru persoane: Teia Sponte, vicepreședinte al Consiliului de Administrație al FC Steaua București SA, acuzat de complicitate la dare de mită; Ciul Alina Florentina, avocată în cadrul Baroului București, acuzată de favorizare a infractorului în legătură cu infracțiunile de corupție și fals în înscrisuri sub semnătură privată (două fapte); Marino Gheorghe Radu, acuzat de favorizare a infractorului în legătură cu infracțiunile de corupție și fals în înscrisuri sub semnătură privată (două fapte) și Volcinschi Raul, acuzat de favorizare a infractorului în legătură cu infracțiunile de corupție.Potrivit DNA, pe 11 mai 2006, George Becali, în calitate de finanțator și acționar al FC Steaua București SA, i-a promis fiecărui jucător de fotbal al CF Gloria 1922 Bistrița sume de bani cuprinse între 5.000 și 10.000 de euro, pentru ca aceștia să își apere corect șansele de joc în meciul cu echipa FC Rapid București, programat la 12 mai 2006, în etapa a 27-a din Campionatul Național de Fotbal-Divizia A.Într-o acțiune separată, în perioada 4-7 mai 2008, George Becali le-a oferit suma de 1.700.000 de euro jucătorilor de fotbal de la clubul Universitatea Cluj aflați pe foaia de joc pentru meciul din etapa a 34-a a Campionatului Național de Fotbal - Liga I (aproximativ 100.000 euro pentru fiecare), pentru ca aceștia să își apere corect șansele de joc în meciul cu echipa CFR Cluj din 7 mai 2008.Procurorii susțin că Becali a fost sprijinit de Teia Sponte, care, în zilele de 6-7 mai 2008, s-a deplasat la Cluj-Napoca având asupra sa suma de 1.700.000 de euro reprezentând obiectul ofertei financiare pentru jucătorii de fotbal ai Universității Cluj.Astfel, acesta garanta, în numele lui Becali, atât existența banilor, cât și posibila remitere a acestora în funcție de rezultatul meciului dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj.Pentru a fi exonerat de o posibilă răspundere penală sau disciplinară în legătură cu fapta de corupție descrisă, Becali a inițiat și a participat nemijlocit la întocmirea, pe 19 mai 2008, a două antecontracte de vânzare-cumpărare cu mențiuni nereale sub aspectul datei, conținutului și voinței reale a părților.DNA mai arată că înscrisurile falsificate au fost ulterior folosite atât în cauza penală, cât și în ancheta disciplinară efectuată de organismele jurisdicționale ale Federației Române de Fotbal.Procurorii mai susțin că Marino Gheorghe Radu, Ciul Alina Florentina, Volcinschi Raul și Pițurcă Victor au acționat cu bună-știință, din inițiativa lui George Becali, la perfectarea frauduloasă a celor două antecontracte de vânzare-cumpărare, având un conținut falsificat, iar ulterior, în timpul anchetei, au dat declarații mincinoase, confirmând variantele false de apărare a inculpaților George Becali și Teia Sponte, în scopul de a zădărnici urmărirea penală și de a-i ajuta să scape de o posibilă răspundere penală.DNA l-a scos de sub urmărire penală pe Traian Bendorfean, cercetat pentru infracțiunea de complicitate la luare de mită. În ceea ce-l privește pe Anton Doboș, față de care s-a început urmărirea penală pentru infracțiunea de luare de mită, s-a dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor într-un nou dosar penal, în condițiile în care acesta nu a putut participa la activitățile de urmărire penală din cauze obiective, fiind victima unui accident rutier grav.Procurorii DNA au instituit, prin ordonanța din 8 mai 2008, sechestru asigurător și au indisponibilizat suma de 1.700.000 de euro aparținând lui George Becali, în scopul confiscării speciale.