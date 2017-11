Gigi Becali, nervos după eşecul cu Plzen: "Parcă a uitat fotbalul"

Gigi Becali, nervos după eșecul cu Plzen: "Parcă a uitat fotbalul"

Ştire online publicată Joi, 23 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

FCSB a fost învinsă de formația cehă Viktoria Plzen cu scorul de 2-0 (0-0), joi seara, pe stadionul Struncovy Sady din Plzen, în Grupa G a Europa League la fotbal.Viktoria a reușit prima sa victorie în fața unei echipe românești și și-a asigurat calificarea în șaisprezecimile de finală ale Europa League. Echipa cehă fusese eliminată anterior de Petrolul Ploiești (1-1 în deplasare, 1-4 acasă), de Astra Giurgiu (1-1 în deplasare, 1-2 acasă) și de FCSB (2-2 în deplasare, 1-4 acasă).În ultima etapă a grupei, pe 7 decembrie, FCSB primește vizita formației elvețiene Lugano, iar Viktoria va juca în deplasare cu Hapoel Beer Sheva.După meci, Gigi Becali s-a arătat nervos, mai ales, pe Junior Morais, fundașul stânga despre patronul a zis că "parcă a uitat fotbalul"."Meciul s-a pierdut la Junior Morais. Amândouă golurile au venit pe acea partea. Parcă Morais a uitat fotbalul. Poate că echipa putea mai mult, dar s-a văzut relaxarea, s-a văzut că eram calificați.Filip parcă era pe altă planetă. Nu îmi dau seama ce se întâmplă cu Morais. A fost depășit ușor și a dat pase greșite. Aveam mare încredere în el. Puteam câștiga meciul, a fost gol din ofsaid și am avut și penalty. La Florinel Coman a fost penalty clar. L-a tras de tricou și i-a luat și piciorul. Nu am de ce să fiu supărat.Terminăm pe locul 1. Avem 10 puncte. La golaveraj suntem mai buni decât Lugano. Era vorba de bani, dar mai important e meciul cu Astra.Dacă Junior Morais mai joacă așa, nu putem câștiga meciurile. O să mă duc să vorbesc cu el, să văd dacă are probleme. A jucat de parcă nu s-a antrenat. Vreau să știu dacă în seara asta a fost doar o excepție.La mijloc, îmi puneam baza în Filip și Ovidiu Popescu. Dar nu știu ce a fost. În prima repriză puteau marca 4-5 goluri. Mi-a plăcut Vlad. L-am remarcat și pe Tănase, care e fotbalist și crește pe zi ce trece. Altceva nu am remarcat.Ce poți să spui de Alibec? Trebuie să treacă de perioada asta de vacanță, să facă un cantonament și să se pună la punct cu pregătirea fizică. Cred că are probleme fizice. Acum se vede că încearcă, că vrea, dar nu poate. Când a scăpat singur cu portarul, nu a avut forță. E greoi, nu poate.Golofca a fost vai de capul lui. Nu mai cred în el. Era parcă de pe altă lume. Prea mic, prea fără forță. N-ai ce să-i faci. Nu sunt supărat, nu am probleme. În ultima etapă trebuie să jucăm tare. E vorba de bani mulți. Trebuie victorie. Nu are rost să discutăm acum de adversari din primăvara europeană", a spus Gigi Becali la Pro X.