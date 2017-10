Gigi Becali, LIBER de Crăciun

Ştire online publicată Luni, 01 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Gigi Becali va petrece Craciunul acasa. Are 5 zile libere de la Poarta Alba! Ziua eliberarii definitive nu e departe pentru patronul Stelei, a anuntat mama sa.Gigi Becali va fi eliberat definitiv in februarie, anunta mama lui Gigi Becali. Ea a fost intrebata daca spera la o gratiere pentru fiul ei din partea noului presedinte, Klaus Iohannis, scrie Sport.ro."Trebuie sa vina acasa definitiv, nu asa. La astia de ce le da drumul fara gratiere? Din cauza cutremurului s-a speriat a vorbit cu nora mea. Il asteptam acasa cu de toate. Chiar acum ar trebui sa-i dea drumul ca sta nevinovat in inchisoare, dar nu mai cerem nimic la nimeni. Mai are putin si gata! In februarie ar trebui sa vina definitiv", a spus mama lui Gigi Becali la Romania TV.