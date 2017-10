Gigi Becali, în faţa procurorilor DNA

Gigi Becali, în fața procurorilor DNA

Ştire online publicată Miercuri, 09 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

George Becali s-a prezentat astăzi la Direcția Națională Anticorupție pentru a fi audiat ca martor într-un dosar de corupție.El a afirmat că a fost citat în legătură cu declarații referitoare la Puiu Popoviciu."Sunt chemat (...) în legătură cu acea declarație a mea cu dosarul lui Puiu Popoviciu. (...) Mărturie mincinoasă nu are cum să fie", a afimat Becali la intrarea în sediul DNA.Becali a spus că, indiferent de afirmațiile sale, infracțiunea de abuz în serviciu se probează "prin acte doveditoare"."Orice aș spune eu, orice aș declara eu în acest dosar nu are relevanță, pentru că plângerea mea este (...) prejudiciu un miliard de euro, 500 de euro, terenul meu. Ei au făcut o evaluare și au zis că e 40. Înseamnă că eu nu am știut. Asta este plângerea mea, după care procurorii au anchetat. Ce spun eu nu are relevanță, pentru că eu nu am cum să știu ce știu procurorul și judecătorul. E pe acte infracțiunea asta, nu pe ce zice Becali ", a adăugat omul de afaceri.