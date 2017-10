Gigi Becali, acuzat într-un nou dosar. Riscă să se întoarcă în închisoare

Duminică, 12 Aprilie 2015

Gheorghe Becali nu are parte de liniște nici după eliberarea condiționată. Latifundiarul din Pipera este acuzat și într-un alt dosar, care se judecă zilele viitoare.Gigi Becali este implicat și în dosarul Avicola, care va avea zilele urmatoare un nou termen de judecata, informează StiripeSurse.ro.Gigi Becali este acuzat ca a falimentat in mod intentionat firma Avicola Iasi, cea pe care a cumparat-o in 2004 de la un afacerist bacauan. Daca va fi gasit vinovat, Gigi Becali risca ani grei de inchisoare.Gigi Becali risca chiar mai mult de atat. El a fost dat in judecata si de creditorii Avicola Iasi, daca acestia vor avea si ei castig de cauza Gigi Becali ar trebui sa plateasca in jur de 32 de milioane de euro. Creditorii sustin in urma falimentului Avicola ei nu isi mai pot recupera banii.