Gigi Becali a dat în judecată Penitenciarul Poarta Albă

Latifundiarul din Pipera a chemat în judecată Penitenciarul Poarta Albă pentru că reprezentanții instituției i-au interzis, pentru o lună, să mai meargă la muncă. Această decizie a fost luată după ce, luna trecută, Gigi Becali a beneficiat de o zi liberă. După un an de detenție, patronul Stelei a avut voie să meargă acasă, unde s-a întâlnit și cu reprezentanții mass-media, comportamentul acestuia nemulțumindu-i pe reprezentanții Penitenciarului Poarta Albă.Astfel, Gigi Becali a fost sancționat, fiindu-i interzisă deplasarea la muncă. Supărat, patronul Stelei a luat decizia să dea unitatea de detenție în judecată. Acesta motivează faptul că nu a beneficiat de cele 30 de zile libere legale care i se cuveneau într-un an de arest. Astfel, omul de afaceri speră ca Justiția să-i facă dreptate, iar zilele invocate să-i fie acordate începând cu luna iulie. Înfățișarea în acest proces are loc astăzi la Curtea de Apel București.