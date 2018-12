Ghiţă, denunţ împotriva fostei şefe DNA: Kovesi mi-a cerut bani pentru urgentarea unui dosar de care se ocupa

Ghiță, denunț împotriva fostei șefe DNA: Kovesi mi-a cerut bani pentru urgentarea unui dosar de care se ocupa

"După ce am prezentat statului român toate elementele privin activitatea infrațională a acestui grup Onea – Kovesi am văzut că nimic nu s-a întâmplat și că tot ce face acest grup dosare fabricate este ascuns, pitit. Ce m-a făcut să fac această plângere este că această secție de urmărire a magistraților permite cetățenilor să prezinte probe", a declarat Sebastian Ghiță la România TV.



Fostul deputat a făcut denunțul împotriva Laurei Kovesi la începutul săptămânii, iar deja se fac audieri în acest caz.



"In timpul acestei relatii de prietenie Laura Codruta Kovesi mi-a solicitat personal in primavara anului 2011, moment in care detinea functia de Procuror General al Romaniei, sa efectuez plata unui sume de bani pentru urgentarea unui caz (dosar penal) de care aceasta se ocupa in mod direct si personal, caz de notorietate care ar fi ajutat-o foarte mult in cariera sa profesionala daca se finaliza in modul dorit de ea. In mod concret Kovesi a pretins in mod direct si a primit o suma de bani pentru aducerea in tara a lui Popa Nicolae, la momentul oportun, ales cu atentie deosebita de Kovesi personal", spune Ghiță în denunțul său.



La începutul lui 2017 Sebastian Ghiță susținea că o firmă de construcții din Ploiești, care a primit bani de la Asesoft, a fost cea care a plătit avionul pentru aducerea în țară a lui Nicolae Popa, din Jakarta, la cererea lui Kovesi și a statului.



Potrivit lui Sebastian Ghiță factură prin care a fost plătit avionul a ieșit la iveală de curând.



"Este simplu de ce am avut curajul sa revin. La momentul in care am incercat sa ma feresc de rautatea lor nu am avut dovezi despre existenta acelei facturi. Am aflat ca un raport al ANAF a descoperit acea factura. De la o firma din Ploiesti s-au platit acesti bani. Acum Kovesi nu mai poate sa il trimita pe Negulescu sa fure documentele de la firma, sa o perchezitioneze. Acest raport a descoperit, este mentionat negru pe alb, data, suma. Acele documente vor ajunge la procurorii de la Parchetul General. Kovesi i-a ordonat lui Negulescu sa faca o perchezitie si sa ia acel document. Nimeni nu a stiut de ce oamenii din Ploiesti au fost arestati. Acum o saptamana ne-am dat seama pentru ca Negulescu sa fure si ascunda acel document. Ce este mai grav este faptul ca toata puterea acestei doamne, si puterea DNA pe care a dominat-o si a sechestrat-o toata a fost folosita pentru fabricarea de dosare false impotriva mea, denunturi incorecte. Cate dosare s-au clasat si cate denunturi au fost retrase. Nu cred ca va este strain ca doamna Kovesi a mintit cand a spus ca nu se cunostea cu mine, ca a fost la mine acasa si ca nu am avut o relatie. Era procurorul general. Mai grav este cum a actionat ulterior. Cum a incercat zi de zi, luna de luna sa isi contruiasca acest grup de lucru cu care sa isi permita orice in societate, sa aresteze pe oricine. Sa domine societatea ilegal. Rand pe rand a atacat si a dominat judecatori, colegi din parchete, functionari ANAF, e inimaginabil, toti ne miram cu toate aceste dosare ajungeau la Onea si Negulescu. Ati vazut negru pe alb in mesajele whatapp, in convorbiri, am auzit cum Negulescu spunea si Onea accepta, am fost la doamna K, si-a dat acordul sa plantam probe ilegale. Sa falsificam. Doamna K era sefa, doamna K este doamna Kovesi", a declarat Sebastian Ghiță la România TV.



"La cererea lui Kovesi, o firmă de construcții din Ploiești, care a primit bani de la Asesoft, a fost cea care a plătit avionul pentru aducerea domnului Nicolae Popa din Indonezia. Realitatea este că o firmă privată, la cererea statului român, a plătit 200.000 de euro pentru a fi adus cel care a falimentat FNI și care a furat sute de mii de oameni. O întreb pe doamna Kovesi: ce fel de operațiune o fi asta? Oare suntem vinovați de spălare de bani? E doar dânsa sau sunt doar eu? Am acționat eu în numele statului român?", a spus Sebastian Ghiță în cea de-a treia intervenție pe care a avut-o la România TV de la dispariția lui, în 21 decembrie.



Nicolae Popa a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare, pentru fraudă, în anul 2006, alături de Ioana Maria Vlas, în legătură cu prăbușirea Fondului Național de Investiții, în 2000, în urma căreia mai mult de 100.000 de români și-au pierdut banii investiți, iar statul român, care garantase, a fost obligat să plătească circa o sută de milioane de euro compensații. La scurt timp de la prăbușirea, în mai 2000, a Fondului Național de Investiții (FNI), Popa a plecat din țară, iar după aproape doi ani autoritățile române au emis pe numele lui un mandat internațional de arestare.



Popa a fost arestat în 2 decembrie 2009, de către autoritățile indoneziene, și a fost adus în țară din Indonezia în 22 aprilie 2011, presa relatând la acea vreme că a fost adus în România cu "o cursă privată".



În iunie 2014, Tribunalul Giurgiu a decis definitiv ca Nicolae Popa să execute 10 ani și patru luni de închisoare, scrie romaniatv.net





