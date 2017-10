Ghinion de hoţ. A furat din uşa unui jandarm

Ghinion de hoț. A furat din ușa unui jandarm

La domiciliul unui subofițer jandarm din localitatea Medgidia s-au prezentat vineri seară doi tineri, sub pretextul colectării unor sume de bani pentru ajutorarea persoanelor cu dizabilități. La scurt timp după plecarea lor, jandarmul a constatat lipsa unor bunuri din fața locuinței sale, respectiv o pereche de pantofi sport. Având suspiciunea că cele două persoane nu ar avea calitatea de reprezentanți ai unei asociații caritabile, imediat a pornit în căutarea lor și i-a observat la aproximativ 500 de metri distanța de locuința sa. Unul dintre cei doi era deja încălțat cu perechea de pantofi sport ce aparținea jandarmului.Subofițerul a chemat în sprijin un alt coleg aflat în apropiere, și-au prezentat calitatea și i-au condus pe cei doi tineri la sediul subunității de jandarmi din Medgidia, aflată în imediata apropiere.Celor doi tineri, de 22 de ani, din Neamț, le-au fost întocmite actele premergătoare sub aspectul săvârșirii faptei de furt calificat, acestea urmând a fi înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia.Totodată documentele deținute de cei doi vor fi predate organelor judiciare competente pentru a stabili dacă aceștia făceau parte dintr-o asociație caritabilă sau dintr-o altă rețea, care sub pretextul ajutorării persoanelor aflate în dificultate, colectau diferite sume de bani în interes propriu.