GHETOUL LUI MAZĂRE. Primul înjunghiat în mahalaua din Tomis Nord

Din cauza ca a cest clovn lucreaza doar 1/3 din an in Cta si ''lucreaza'' inca 1/3 in sediile psd sau diverse intalniri pt afacerile famigiliei mazare cu afaceristi din Bucuresti sau cluburi,majoritatea angajatilor primariei si consiliului local si judetean au luat un ''bun''exemplu de la el si freaca menta pe acolo sau sunt de o incompetenta uluitoare;despre clanul mazare si coruptia si incompetenta cu care a umplut primaria si consiliul local-judetean - nu o spun din auzite sau barfe,eu insami sau rude,prieteni sau vecini am facut diverse sesizari in diverse probleme,90% nu se rezolva sau asteapta spagi ca sa rezolve ceva..;-daca se mai rezolva ceva e pt ca inca mai exista oameni cu bun simt pe acolo care nu au fost atinsi de ciuma ticalosiei clanului mazareconstantinescu care a ''murdarit'' orice activitate in primarie si consiliul judetean!