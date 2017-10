Gest şocant: Şeful scafandrilor l-a pălmuit pe tatăl-sinucigaş după ce l-a scos din apă

Gest șocant: Șeful scafandrilor l-a pălmuit pe tatăl-sinucigaș după ce l-a scos din apă

Sâmbătă, 03 Martie 2012

Dorel Onaca, șeful scafandrilor care au găsit cele trei persoane înecate la Tarnița, și-a pierdut cumpătul după ce l-a scos din apă pe tatăl-sinucigaș și i-a dat o palmă. "Poate că am exagerat, îmi cer scuze pentru ce am făcut, dar nu-mi dau seama cum poate să fie un tată atât de nemernic să-și omoare copiii. Dacă era viu, poate că îi dădeam un pumn", a declarat Onaca, la România TV.Imediat după ce corpul neînsuflețit al bărbatului a fost tras la mal, Dorel Onaca s-a repezit la acesta și l-a lovit, fiind potolit de celelalte persoane prezente, corpul neînsuflețit fiind apoi acoperit cu o folie, scrie stiridecluj.ro.Dorel Onaca a descris pentru Știri de Cluj întreaga scenă: "Eu și patru băieți am spart gheața. Am intrat în costumul de scafandri de vară, băieții cu care am fost aveau echipament de iarnă. Mi-am pus un tricou dedesubt să nu îmi fie foarte frig și am intrat în apă, repede. Eu i-am găsit în apă, împreună, și i-am scos afară tot împreună. Te doare cand vezi astfel de lucruri. Am rămas impresionat de gestul mamei. Când am ajuns la Cluj, mama fetei a căzut în genunchi și mi-a sărutat picioarele ș mi-a zis că este imposibil să nu îi găsesc. Și uite că i-am găsit. Mai bine ca munca mea să fi fost în zadar. Îmi pare rău că mi-am pierdut cumpătul și, după ce l-am scos din apă, i-am dat o palmă (n.red. lui Nicolae Lapuste). Se rupea pământul sub mine de durere", a povestit Dorel Onaca. Citește mai departe…