GEST NECUGETAT! Un tânăr de 22 de ani s-a aruncat de la etajul 5 - IMAGINI ŞOCANTE

3

Sa ajutam

Borul saluta gestul Doreste sa-si exprime condoleante si pueti dona banii in contul CNRO 37363767672 deschis la banca Daniel-Teodosie din Bucuresti si in filialele, Cipru,Malta,Elvetia,Andor, Luxemburg, si diverse insule si offshor. Condoleante, si cu parere de rau ne asteptam la mai mult asa si biserica isi va mari patrimoniu de averi si locuinte de la defuncti. Doamne ajuta si ajutati aceasta familie si Catedrarea Adormiri Neamului in Intuneric cu sume in conturi personale ale inaltilor prelati in paradise fiscale asa sa ne ajute Dumnezeu, sa dea Domnul sa nu vina ANAF-ul la BOR si la afaceriile rudelor sin prietenilor ca se va inbogati statul Roman si va saraci averiile prelatiilor Bor.