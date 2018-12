Georgică Severin: Având o funcţie cu rang de ministru, am primit, în virtutea legii, o locuinţă de la RA-APPS

Georgică Severin: Având o funcție cu rang de ministru, am primit, în virtutea legii, o locuință de la RA-APPS

"Se spune că am cel mai mare salariu din istoria instituției. Este foarte posibil, pentru că, odată cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, într-adevăr, probabil am cel mai mare salariu brut din istoria instituției, dar asta nu înseamnă că mi-a crescut și netul. Netul este în conformitate cu prevederile legale din Legea 41 și regulamentele interne stabilite de Consiliul de Administrație. De altfel, salariul președintelui-director general a fost stabilit conform normelor legale de Consiliul de Administrație, nu mi l-am stabilit singur. Dacă a crescut brutul nu este vina mea, nu eu am schimbat legislația, dar netul vă asigur că nu a crescut. (...) Se spune că am o locuință RA-APPS. Într-adevăr, având o funcție cu rang de ministru, am primit în virtutea legii o locuință de la RA-APPS într-un bloc, într-un apartament. Eu nu sunt din București, familia mea este la peste 100 de km de București, nu am nicio proprietate în București. În măsura în care și altor secretari de stat, funcționari, șefi de agenții, miniștri li s-a asigurat o locuință de serviciu, mi s-a asigurat și mie. Deci nu este vorba de un privilegiu de care aș fi beneficiat", a spus Severin, la Comisia de cultură a Camerei Deputaților, unde a fost audiat.



El a adăugat că nu a efectuat un număr mai mare de deplasări comparativ cu ceilalți președinți-directori generali ai radioului public. Severin a afirmat că deplasările sale sunt mult mai scurte și mandatate de Consiliul de Administrație.



Georgică Severin a susținut, totodată, că a fost păstrat echilibrul politic în programele radioului public.



"În fiecare lună dăm membrilor Consiliului de Administrație raportul legat de echilibrul politic în programele radio. Niciunul din membrii din CA nu a făcut vreun reproș până acum pornind de la datele pe care le-am predat în fiecare lună. Din acest punct de vedere, echilibrul politic nu are în niciun fel de suferit, iar eu pot să vă spun nu există vreo situație în care eu, personal, să mă fi implicat, să-i fi spus unui redactor sau unui realizator să realizeze o emisiune într-un sens sau altul sau să invite pe cutare sau pe altcineva", a explicat el, citat de romaniatv.net





Președintele-director general al Societății Române de Radiodifuziune, Georgică Severin, a declarat, marți, că a primit o locuință de serviciu de la RA-APPS în virtutea legii, nefiind vorba de vreun privilegiu de care ar fi beneficiat.