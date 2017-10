George Parteca avea o alcoolemie de aproape 2 la mie!

4

asta este.

cam ca mine in seara de revelion numai ca eu nu am plecat cu masina. mi am dat seama ca-s beat muci. si mi am comandat un taxi.. uite dasta eu inca traiesc si el nu... nu s-a gandit. a vrut el sa fie "ciumec". Acum regretele si celealte nu-l vor aduce inapoi.. dar macar luati aminte.. daca v-ati imbatat dati naibii 20 lei la sofer ( poate si mai putin dar pt 20 va asigurati ca o sa mai prindeti un revelion)