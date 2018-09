George Maior, aşteptat la Comisia de politică externă a Senatului, pentru a da explicaţii cu privire la activitatea sa

George Maior, așteptat la Comisia de politică externă a Senatului, pentru a da explicații cu privire la activitatea sa

Ambasadorul României la Washington, Gorge Maior, este așteptat, miercuri, la ora 13.00, în Comisia de politică externă a Senatului, pentru a da explicații cu privire la activitatea sa de diplomat, dar și cu privire la declarațiile publice pe care le-a făcut în ultima perioadă.Anunțul audierii lui George Maior a fost făcut de către președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu.“Miercuri, la ora 13.00, Comisia de politică externă a Senatului l-a solicitat pe ambasadorul României la Washington, domnul Maior George, să se prezinte în fața Comisiei pentru a da o serie de explicații pentru a ne oferi poate un tablou mai larg cu privire la activitatea sa de ambasador, cu declarațiile publice pe care le-a făcut în ultima vreme, care au stârnit, nu vă ascund, o serie de întrebări și, probabil, mai mult de atât, anumite îngrijorări și nemulțumiri. Ele pot să afecteze în mod serios relația în Parteneriatul Strategic”, a anunțat Călin Popescu Tăriceanu, luni seara, la Antena 3.El a mai spus că ședința va fi publică, iar Maior va fi invitat în calitate de ambasador, nu de fost șef al Serviciului Român de Informații.“Vom face aceste discuții publice. Noi nu suntem Comisia de supraveghere a activităților SRI, care are obligația menținerii secrete a acestor discuții. Noi îl invităm pe domnul Maior în calitate de ambasador, și nu de fost șef al SRI și, sigur, că este o premieră mai degrabă această ipostază inedită care va avea loc, adică o ipostază în care Comisia de politică externă a hotărât se se pună, pentru că, din păcate, în perioada aceasta modernă a parlamentarismului, unele dintre comisii au făcut de multe ori activitate superficială (...) Parlamentul nu și-a luat în serios rolul de control al Executivului”, a mai spus liderul ALDE.Liderul PSD, Liviu Dragnea, anunțat, în 1 septembrie, după ședința Comitetului Executiv al PSD, că i-a solicitat premierului Viorica Dăncilă să îi ceară ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu, să înceapă demersurile pentru rechemarea de la post a ambasadorului României în SUA, George Maior.El a susținut că, din punctul său de vedere, George Maior ar trebui rechemat pentru că are multe explicații de dat în legătură cu protocoalele SRI."Eu cred că ar trebui rechemat pentru că are multe explicații de dat în legătură cu protocoale și cu acuzațiile care au tot ieșit la iveală împotriva dumnealui. Iar în ceea ce privește pozițiile pe care le-a avut public în Statele Unite, eu cred că depășesc atribuțiile unui ambasador. Ambasadorul, totuși, teoretic, nu e nici politic și nu reprezintă decât interesele statului român, nu ale unui om sau ale unui sistem", afirma Dragnea.Ulterior, președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că decizia PSD de a cere Ministerului de Externe rechemarea de la post a ambasadorului României în SUA, George Maior, se impune, în condițiile în care acesta “se implică în jocuri politice pe scena politică americană”. Tăriceanu spunea că “Maior a rămas cu anumite sechele de pe vremea când era director la SRI și făcea jocurile politice”, iar asemenea comportamente ies din regulile diplomației și ele "se sancționează într-un sigur fel: prin rechemarea ambasadorului la vatră".Ambasadorul României la Washington, George Maior, fost director al SRI, afirma, recent, referitor la scrisoarea transmisă autorităților de la București de avocatul președintelui președintelui american Donald Trump, Rudolph Giuliani, către oficialii români, în care cere verificarea protocoalelor secrete ale SRI, că acesta este un personaj „spumos și combativ”, el reprezentând “expresia unui lobby inițiat de anumite forțe” care vor să apere persoane din România cu probleme penale.Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis că poziția exprimată de ambasadorul României la Washington, George Maior nu a fost aprobată la nivelul Centralei MAE sau de Guvern, iar un ambasador al României ar trebui să fie preocupat "să reprezinte întotdeauna interesele statului român în statul în care este acreditat". În acest context, Ministerul preciza că îl va chema pentru explicații pe George Maior, scrie romaniatv.net