Generalul Nicolae Ciucă, reinstalat ca şef al Statului Major al Apărării

Generalul Nicolae Ciucă, reinstalat ca șef al Statului Major al Apărării

In urma deciziei Curtii de Apel de respingere a plangerii privind anularea decretului prezidential de prelungire cu un an a mandatului sefului Statului Major al Apararii, ministrul apararii a decis semnarea ordinului privind revenirea in functia de sef al Statului Major al Apararii a generalului cu 4 stele Nicolae Ciuca.







Ordinul a fost semnat insa de secretarul de stat pentru politica de aparare, Nicolae Nasta, in lipsa din tara a ministrului Gabriel Les, aflat in vizita in Polonia.