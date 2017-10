General de brigadă: "Unii s-au angajat că ne întâlnim şi la 100 de ani. EU AŞTEPT!"

General de brigadă: "Unii s-au angajat că ne întâlnim și la 100 de ani. EU AȘTEPT!"

„Unii s-au angajat că ne întâlnim și la 100 de ani. EU AȘTEPT!”, sunt cuvintele generalului de brigadă în retragere Marin Ștefănescu, care a împlinit 95 de ani. Garnizoana Tîrgu Mureș a fost, ieri, martora unui eveniment deosebit. Generalul de brigadă în retragere Marin Ștefănescu a împlinit 95 de ani. Cu prilejul acesta, cadrele militare în rezervă din cadrul asociației „Clubul ofițerilor de tancuri Mureș” i-au organizat domnului general Ștefănescu o masă festivă în cadrul Cercului Militar Tîrgu Mureș, la care au participat aproximativ 30 de militari în rezervă și activi din garnizoană.Dar cine este generalul Ștefănescu? Este un străbunic pe care orice...strănepot și-ar dori să-l aibă. Privire caldă dar ageră, voce domoală dar cursivă, coerență în exprimare care nu trădează vârsta.Viața domniei sale s-ar putea prezenta astfel:- S-a născut la 10 martie 1920 în satul Coborâș, comuna Rîciu, județul Dâmbovița;- A lucrat în armată 40 de ani, din care 6 în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, din care 1 an prizonier în uniunea sovietică;- A fost decorat cu ordinele naționale: Coroana României, Steaua României, Apărarea Patriei, Meritul Militar;- Pentru actele de eroism de care a dat dovadă în timpul celui de-al Doilea Război mondial a fost decorat cu 24 de medalii de către autoritățile române și sovietice;- A îndeplinit funcții înalte în cadrul ministerului apărării naționale: comandant Regiment 236 tancuri, comandant Regiment 2 Tancuri, locțiitor al comandantului Diviziei 6 Mecanizate (ulterior Divizia 6 Tancuri).- S-a pensionat în anul 1980;- Este președintele de onoare al filialei județene Mureș a Asociației Naționale a Veteranilor de Război.Cine este omul Marin Ștefănescu?Iată cum îl descriu cei care l-au cunoscut de-a lungul vremii:General de Brigada (r) Paul Iovănel: „în urmă cu 39 de ani cînd am venit în garnizoana Tîrgu Mureș pe funcția de șef de stat major, generalul Ștefănescu era colonel, locțiitor al comandantului Regimentului 2 Tancuri. Niciodată nu l-am văzut nervos sau supărat. Pentru fiecare persoană cu care intra în contact avea un cuvânt de învățătură. Subordonații domniei sale nu au fost niciodată tracasați, veneau la muncă cu plăcere”.Colonel (r) Trandafir: „acum 47 de ani generalul Ștefănescu a fost la nunta mea. Când am plecat azi de-acasă soția mi-a spus să-i mulțumesc încă o dată și să-i transmit și din partea ei La mulți ani!”.Colonel (r) Aurel Bochiș: „Este venerat de toți tanchiștii pentru calitățile deosebite omenia, modestia, colegialitatea, cumințenia, camaraderia și pentru faptul că acestea lșe transmite și celor mai tineri din preajma sa. A adunat de-a lungul vremii doar cuvinte deosebite, laude, fiind apreciat de subordonați.”După ce a ascultat cuminte mesajele primite din partea celor prezenți la eveniment, domnul general a ținut să mulțumească tuturor pentru bucuria pe care i-au făcut-o prin prezența la eveniment, precum și organizatorilor pentru efortul făcut.Respectul și recunoștința noastră!Text: Sergiu-Petru Colceriu