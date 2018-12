Gelu Voican Voiculescu: Procesul ăsta reprezintă o răzbunare politică. Procurorii au dat curs unei directive a lui Iohannis

Gelu Voican Voiculescu, inculpat oficial în Dosarul Revoluției, susține că nu are nimic să-și reproșeze, iar procesul este doar ”o răzbunare politică”. ”Procurorii au dat curs unei directive care a venit clar din partea președintelui Iohannis”, a spus Voiculescu la Digi 24, apreciind că acuzația potrivit căreia el și ceilalți trei inculpați s-ar face vinovați de moartea a peste 860 de oameni este ”o blasfemie”.”Este o fază intermediară din urmărirea penală care este în plină desfășurare. Inițial am fost suspecți, acum am devenit inculpați, în sensul că se pune în mișcare procedura de urmărire penală și rămâne de văzut dacă până la sfârșit vom fi trimiși în judecată sau nu. Nu era o surpriză, pentru că aflasem de alte două inculpari din astea și știam că fac parte din cei patru. Nu am ce să îmi reproșez din acea perioadă. Am fost un om care a ieșit din stradă și nu aveam nicio autoritate ca să dau ordine și să mă angajez în vreun fel în acțiuni militare”, a declaratm vineri, la Digi 24, Gelu Voican Voiculescu.Potrivit acestuia, ”procesul reprezintă o răzbunare politică”. ”Este trist și dureros ca Revoluția noastră să fie utilizată în lupta politică”, a mai spus Voiculescu.Potrivit acestuia, procurorii au acțiunat la ”directiva” președintelui Klaus Iohannis.”Procurorii au dat curs unei directive care a venit clar din partea președintelui Iohannis, care a spus că oameni care au mâinile pătate de sânge sunt în libertate și că nu e vremea istoricilor, ci vremea procurorilor”, a mai declarat Gelu Voican Voiculescu, potrivit News.ro.Acesta afirmă că acuzația potrivit căreia el și ceilalți trei inculpați s-ar face vinovați de moartea a peste 860 de oameni este ”o blasfemie”.Fostul președinte Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus și Emil (Cico) Dumitrescu au fost inculpați în Dosarul Revoluției, au anunțat, vineri, reprezentanții Parchetului General.Cei patru sunt acuzați de crime împotriva umanității, procurorii precizând că, după înlăturarea lui Nicolae Ceușescu, s-a creat în mod intenționat o ”psihoză teroristă” care a dus decesul a peste 800 de persoane și rănirea a peste 2.100. După 22 decembrie, s-au tras peste 12,6 milioane de cartușe, scrie romaniatv.net