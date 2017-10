„Gelu Tăiatu“, din clanul Vasea, condamnat

Magistrații de la Judecătoria Constanța s-au pronunțat, ieri, în dosarul a doi interlopi care fac parte din gruparea fraților Vasea. Eldis Nasurla și Eugen Manea sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de vătămare corporală, ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii și ordinii publice. Judecătorii au decis achitarea lui Nasurla Eldis, pe motiv că fapta nu a fost săvârșită de el, dar l-au condamnat pe Eugen Manea, zis „Gelu Tăiatu”, la doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Acesta din urmă este obligat să plătească 756 de lei drept daune materiale, dar și 1.500 de lei - cheltuieli de judecată. Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel la Tribunalul Constanța. Potrivit rechizitoriului, în noaptea de 8 spre 9 septembrie 2006, cei doi l-au bătut pe Vasilică Goșman, din gruparea rivală „Spaniolu”, în fața clubului After Hours, din stațiunea Mamaia. La acel moment, oamenii legii au fost anunțați că cele două clanuri rivale au avut mai multe răfuieli, care au culminat cu bătaia din cartierul Tomis Nord, când unul dintre interlopii spanioli, Stila Sarafu, a ajuns la spital cu mâinile rupte, suspecți de tentativa de omor fiind frații Mihăiță și Traian Vasea și complicii lor. În dimineața zilei de 9 septembrie 2006, o echipă a poliției care patrula prin Mamaia a văzut, în dreptul clubului After Hours, trei tineri bătuți, ale căror haine erau pline de sânge. Vasilică Goșman, Aurelian Boșcăneanu și Ciprian Țurcan le-au spus oamenilor legii că au fost atacați de Mihăiță Vasea, Iulian Ursoi, Cristian Marian Gheorghiu, Eldis Nasurla și Eugen Manea. La finalul anchetei, procurorii i-au trimis în judecată numai pe Eldis Nasurla și Eugen Manea, iar Vasilică Goșman a fost singurul care a depus plângere împotriva agresorilor.