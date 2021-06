Garda de Mediu Constanța. Zeci de controale și milioane de lei amenzi, în doar câteva zile

Comisarul șef al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu, se află, astăzi, la Constanța, pentru a încheia seria controalelor efectuate, în ultimele zile, pe linia criminalității de mediu.

Potrivit acestuia, a fost o perioada fructuoasă, pentru descurajarea încălcării legilor de mediu. "În numai câteva zile, au fost efectuate 55 de controale, 51 de amenzi în valoare de peste 1,2 milione lei. Am trimis înapoi spre Olanda și Bulgaria mii de tone de deșeuri ilegale", a declarat Octavian Berceanu.

Comisarul șef a vorbit despre presiunea asupra granițelor țării noastre pentru preluarea de gunoaie din statele europene și despre necesitatea schimbării legislației în domeniul mediului astfel încât sancțiunile să fie mult mai aspre și agenții economici să fie descurajați să mai importe deșeuri sub diferite denumiri.

De asemenea, Octavian Berceanu a punctat și importanța dezvoltării unor echipe puternice în Garda de Mediu, atât în Constanța, cât și în restul țării.







Procurorul Teodor Nita sustine ca au fost zadarnicite numeroase actiuni de import si chiar incendiere a deseurilor pe teritoriul tarii noastre.







"Am avut situatia in care 2000 de vapoare cu deseuri erau asteptate pentru a fi incendiate in tara noastra", a mai spus procurorul.