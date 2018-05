GALERIE FOTO - VIDEO / UPDATE. A ÎNCEPUT RĂZBOIUL! SUA și aliații au lansat ATACUL împotriva lui Bashar al Assad

7

Sânge, sânge, sânge! Setea Rromarlanilor si Amerikknarilor!

Cum este posibil?! De unde aceasta sete de sânge la acesti suboameni-sadici Rromarlani si Amerikknari?! Ce URLA de fericire in fata exploziilor, distrugerii, cand simt mirosul de praf de pushkk? De ce sunt extaziati Rromarlanii cand vad bucăți de carne omenească tasnind din trupurile pulverizate de Tomahawkurile Amerikknare? --- Nu ascult stiri la merdia amerikknare, decat accidental. Ieri seara eram intr'un apartament in care familia urmarea "stirile" despre Siria. Doamne Iisuse Christoase! Incredibil! L'am auzit pe Clovnul Sadic Drumpf cum raknea ca Hitler! Am auzit merdialqaedani de care si Goebbels s'ar fi RUSINAT! Propaganda dementiala!! --- Adevarul!? Simplu! Jewnglishtanezii-Amerikknari si Israhatzelenii CRED ca au un TRADATOR agent in cercul intim al lui Bashar. Eroare...nebuneasca! Informatorul-trădător i-a ASIGURAT ca stie unde va fi Bashar. Bombardamentul apocliptikk a fost IN GRABA executat pt a'l ucide pe Bashar. Bombardamentul nu are nicio legatura cu arme chimice! Dar, Bashar a fost intr'un buncar impenetrabil construit de Rusiskkriotzi. --- Precedent. Armele de distrugere in massa ale lui Saddam. Minciuna. Deconspirata de un Englez care a fost UCIS de M6. --- Atacul cu sarin din Douma a fost comis de rebeli. Provocare. Au sarin de la Englezi. In cateva luni, ADEVARUL va iesi le iveală, si va fi deconspirata CRIMA Zsidaneasca impotriva poporului Sirian. Amin!