GALERIE FOTO - VIDEO / Dani Mocanu revine: "Domnule procuror, sunt nevinovat..."

Ştire online publicată Luni, 16 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Așa își susține nevinovăția manelistul Dani Mocanu, în prima melodie pe care cântărețul a compus-o după dosarul de proxenetism în care a fost implicat. Intitulată „Acuzat” melodia povestește firul exact al evenimentelor zilei de 26 septembrie, atunci când acesta a fost ridicat de către DIICOT Dâmbovița, sub acuzația de proxenetism, spălare de bani și aderare la grup infracțional organizat. Printre versurile melodiei, Dani Mocanu neagă toate aceste acuzații și are un mesaj clar pentru oamenii legii: „Domnule procuror, sunt nevinovat. Eu de infracțiuni doar am cântat”. Rămâne de văzut dacă versurile sale vor îndupleca procurorii ce orchestrează acest dosar.Pentru moment, Tribunalul Dâmbovița a respins propunerea anchetatorilor de emitere a unui mandat de arestare pe numele său și rămâne cercetat în continuare în libertate. De asemenea, Dani Mocanu se află sub control judiciar și are interdicția de a părăsi țara.