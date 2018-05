GALERIE FOTO - VIDEO / ACCIDENT cu SCANDAL pe bulevardul Ferdinand. UN BEBELUŞ DE 7 LUNI A FOST RĂNIT

GALERIE FOTO - VIDEO / ACCIDENT cu SCANDAL pe bulevardul Ferdinand. UN BEBELUȘ DE 7 LUNI A FOST RĂNIT

Accident la intersecția bulevardului Ferdinand cu strada Mihai Viteazu, soldat cu rănirea ușoară a unui sugar de 7 luni și a mamei acestuia. Martorii susțin că un SUV condus de o tânără a intrat într-un TAXI, iar acesta a ricoșat într-un alt autoturism. În urma impactului, doi cetățeni de etnie romă au început să facă scandal. La fața locului au intervenit două ambulanțe SAJ Constanța, însă mama sugarului și șoferul taxiului au refuzat consultația.„La data de 12 aprilie, in jurul orelor 15.35, la intersecția b-dul Ferdinand cu str Mihai Viteazul, in dreptul imobilului cu nr.17, conducătorul unui auto marca VW Tiguan, care se deplasa dinspre b-dul I.C.Bratianu către str. Mihai Viteazu, a intrat in coleziune cu doua auto oprite la semafor. Au rezultat trei persoane rănite usor, 2 femei și un minor. Conducătorul auto VW a părăsit locul accidentului fără încuviințarea organelor de politie”, susțin reprezentanții IPJ Constanța.