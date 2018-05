GALERIE FOTO / UPDATE. ACCIDENT RUTIER GRAV între Constanţa şi Valu lui Traian. UN TÂNĂR A MURIT!

GALERIE FOTO / UPDATE. ACCIDENT RUTIER GRAV între Constanța și Valu lui Traian. UN TÂNĂR A MURIT!

UPDATE / Șoferul autoturismului Opel a murit.UPDATE / La data de 11 aprilie, in jurul orelor 18.00, pe DN 3,km 251+900 in apropierea localitatii Valu lui Traian. Auto marca Citroen care se deplasa dinspre Valu lui Traian catre Constant a intra in coliziune fata-spate cu o autoutilitara Opel pe care a proiectat-o pe sensul opus de mers. Autoutilitara intra in coliziune cu auto Duster ce se deplasa pe sensul opus. Bilant: 1 persoana ranita grav si 2 raniti usor (cond auto si pasager auto Duster)UPDATE:La locul accidentului au fost găsite:-un pacient 27 ani în stop cardio-respirator la care s-a început protocolul de resuscitare-un pacient conștient,Tcc-un pacient conștient cu multiple fracturiUPDATE: Traficul spre Valu lui Traian este blocat. Cadrele medicale SAJ Constanța au început manevrele de resuscitare, întrucât victima aflată în stare inconștientă este în stop cardio-respirator.Pompierii ISU Dobrogea și cadre medicale SAJ Constanța au fost solicitate în urmă cu puțin timp să intervină la un accident rutier între două autoturisme, soldat cu trei victime, două dintre acestea fiind încarcerate. Accidentul s-a produs între localitățile Constanța și Valu lui Traian.Potrivit reprezentanților SAJ Constanța, o victimă ar putea fi decedată. La fața locului intervin 2 echipaje SAJ și o ambulanță SMURD.