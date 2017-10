GALERIE FOTO / Un brad de Crăciun, împodobit cu fotografii ale victimelor din clubul Colectiv

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un brad de Crăciun a fost împodobit, vineri, în piața Bucur din București, la inițiativa asociației GTG, cu fotografii ale celor 64 de victime care au murit în urma incendiului din clubul Colectiv pe 30 octombrie 2015.Eugen Iancu, președintele asociației, a precizat că prin acest gest a dorit să reamintească tuturor de cei care și-au pierdut viața în urma incendiului din Colectiv, potrivit news.ro."Noi am făcut și anul trecut un pom. Este pentru copiii noștri. Din păcate, trebuie să îl facem cu pozele lor și asta este cel mai dureros. În felul acesta, încercăm să amintim tuturor de ei, lăsând de o parte faptul că toți venim aici în diferite zile, la diferite ore, să ne amintim, să aprindem o lumânare, să ne gândim la ei", a spus Eugen Iancu, tatăl unui tânăr care a murit în incendiul din clubul bucureștean.Acesta a mai spus că anul viitor parcul din fața clubului Colectiv va fi reamenajat și că lucrările vor începe în primăvară. La sugestia unui membru al asociație GTG, în acel parc ar putea fi plantat anul viitor un brad.Reamintim căm pe 30 octombrie 2015, formația rock Goodbye to Gravity își lansa cel de-a doilea album, "Mantras of War", printr-un concert în Colectiv. În urma incendiului care a izbucnit în clubul bucureștean și-au pierdut viața 64 de tineri, patru dintre cei cinci membri ai trupei, alături de jurnaliști și fani. De asemenea, peste 160 de oameni au fost răniți în incendiu.