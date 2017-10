GALERIE FOTO / Tragedia care a îndoliat Constanţa. Elevul de la Liceul Internaţional, sfâşiat între două trenuri

2

Băiatul se îndrepta spre casă, mergând pe șina de tren cu căștile în urechi !

Trist , dar este un fenomen care s-a generalizat ! Se pare ca in randul tinerilor a inceput sa dispara instinctul de autoconservare , ca sa nu spun altceva ! Ai vezi zilnic cum traverseaza strada cu ''dopurile'' in urechi si fara a da prea multa importanta daca trece vreo masina sau nu , fie pe trecere sau aiurea....pentru ei nu conteaza . Mai grav , sunt biciclisti cu ''dopurile'' in urechi , iar ei sunt participanti direct la trafic .....despre ce vorbim aici ? Concluzia mea este ca suntem untr-un continuu regres al inteligentei native , iar asta inseamna ca vom deveni mai prosti cu fiecare generatie care va urma. Ma vor injura multi , dar inainte de toate uitati-va atent in jurul dumneavoastra......