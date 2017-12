GALERIE FOTO / Trafic de coşmar, la această oră, la Constanţa. „Se va ajunge la blocaje, mă gândesc cu groază ce va fi la vară!”

3

Hm

Pai ca sa circulam cu transportul in comun trebuie sa-l rugam pe tovarășul dirrector RATC ca sa-i roage pe domnii șoferi de autobuze sa tragă in refugiile de stații și sâ nu oprească pe prima banda blocând traficul in sensul de mers apoi pe aleșii noștri locali sa mute trecerile de pietoni ,sensurile giratorii ,din stațiile de transport și din Intersecțiile nesemaforizate ( facem referire la Poliția Rutiere unde ar trebui sa aibă o mai multă contribuție)