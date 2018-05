GALERIE FOTO / TERIBILISM PE LITORAL! Șofer prins conducând FĂRĂ O ROATĂ și sub influența alcoolului

Un tânăr, în vârstă de 26 de ani, a fost depistat de polițiști, pe DN 39, în timp ce conducea un autoturism BMW, sub influența băuturilor alcoolice. În plus, mașinii îi lipsea și o anvelopă. Șoferul a fost oprit în localitatea Eforie Nord și testat cu aparatul alcooltest. Oamenii legii au stabilit că bărbatul conducea sub influența băuturilor alcoolice (0,61 mg/l).