GALERIE FOTO - Tânărul suspectat că a comis TRIPLA CRIMĂ din Constanţa A FOST PRINS la CUMPĂNA

5

Dumnezeu sa-l ierte !!

19 ani !!! Atât i-a fost dat să zăbovească pe acest pământ , un baiat cuminte si iubitor , Pe Martoiu Cristian Marius nu-l vom mai auzi vreodată vorbindu-ne. Sa te odihnești in pace pe aleea ‪#‎Baietilor‬ sufletistii si cumintii . Vei ramane in sufletu nostru mereu , Odihnestete in pace !!!