Galerie FOTO şi VIDEO. TUPEU DE ŞMECHER / A făcut drifturi pe bulevardul Tomis în plină zi. Unde era Poliţia? UPDATE

5

ct 89 asp

Dobitocul asta face drifturi si in tomis nord, cu rasnita lui de opel calibra. Ii puteti gasi rabla pe strada cismelei, in apropierea statiei de 43, vizavi de piata. Ramane de vazut daca si gaborii catadicsesc sa-i faca o vizita. Cretinul asta merita sa stea la mititica pana-i ies fumurile din cap. Nu stiu de ce am impresia ca organu' n-o sa ia nicio masura, decat dupa ce omoara un om...