Galerie foto şi video. HAOS ŞI NERVI! INTERSECŢIA DE LA CORA, IADUL PE PĂMÂNT

Asta se intampla in toata Romania,dar Constanta e campioana la cretinism.La noi se munceste numai in iunie,iulie si august si numai pe timpul zilei cand traficul e infernal.Asa cred marii sefi si politiceni de la noi ca se pot rezolva treburile.Pana azi la pranz o situatie similara era si in centru pe bulevard la Posta Mare.Idiotii au lucrat o saptamana si numai de la 9 la 16 ca asa merge treaba la noi,seara cand e trafic lejer nu se face nimic ca cica costa ore peste program.Welcome to White Africa!!!