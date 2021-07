GALERIE FOTO. SEDIU MODERN pentru jandarmii care asigură paza la Centrala Nucleară de la Cernavodă

Începând de luni, 26 iulie, Unitatea Specială 72 Jandarmi Protecție Instituțională „Anghel Saligny”, care asigură paza Centralei Nucleare de la Cernavodă, are un sediu nou. La festivitatea de inaugurare au fost prezenți ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode, secretarii de stat Raed Arafat și Bogdan Despescu, prefectul Constanței Silviu Coșa, cât și reprezentanții altor structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.„Centrala Nucleară de la Cernavodă, obiectiv de importanță strategică națională, beneficiază de trei decenii și jumătate în baza unui protocol încheiat între Ministerul de Interne și Ministerul Energiei Electrice, de la acea vreme, de servicii de pază și protecție. Această colaborare a evoluat sub diverse forme și cu responsabilități mereu în creștere și mă bucur că acest parteneriat a intrat într-o nouă etapă. O activitate de o asemenea importanță avea nevoie, așa cum este firesc, de un sediu pe măsură. Astfel, Unitatea Specială 72 Jandarmi Protecţie Instituţională „Anghel Saligny”, are începând de astăzi un sediu nou, cu dotări moderne care corespund cerințelor actuale pentru desfășurarea activității într-un mediu profesional optim. Acest lucru a fost posibil datorită partenerilor noștri, Societății Naționale Nuclearelectrica, care au avut această inițiativă și au susținut acest proiect, fapt pentru care le mulțumesc. Condițiile de muncă sunt extrem de importante pentru a face performanță în activitate. Responsabilitățile ce revin structurii de jandarmi de pe platforma Centralei Nucleare de la Cernavodă sunt în acord cu importanța obiectivului, iar provocările sunt multiple și se vor intensifica în perioada următoare.Ne propunem să acordăm în continuare o atenție deosebită și o implicare la fel de eficientă ca cea de până acum pentru consolidarea parteneriatului dintre Departamentul pentru Energie din SUA și Guvernul României.Acest parteneriat care reprezintă, în cele din urmă, un angajament pentru securitatea României, implică Ministerul Afacerilor Interne, care are o contribuție valoroasă în asigurarea securității acestui perimetru”, a afirmat ministrul Lucian Bode.