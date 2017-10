GALERIE FOTO / Scenariu rupt din filmele de acţiune, în MAMAIA. Poliţist LOVIT CU MAȘINA de un şofer beat

GALERIE FOTO / Scenariu rupt din filmele de acțiune, în MAMAIA. Polițist LOVIT CU MAȘINA de un șofer beat

Autorul a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, iar maine va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.În cursul anului bărbatul a mai fost sancționat pentru oprire neregulamentară. Acesta nu se află la primele probleme cu legea. În anii precedenți El a fost cercetat pentru conducere cu permis necorespunzator, a fost implicat într-un accident rutier și a circulat cu un autoturism neinmatriculat. Potrivit unor surse în toate cazurile individul a fost scos de sub urmărire. De asemenea a fost sancționat pentru că circula cu viteză și nu a putat centrura de siguranță.S-au petrecut scene parcă rupte dintr-un film de acțiune, azi dimineață, pe o plajă din stațiunea Mamaia. După cazul de la București unde un om al legii a murit fiind lovit de o mașină condusă de un șofer băut, iată că s-a petrecut și la Constanța un caz similar. Un agent de poliție din cadrul Poliției Municipiului Constanța a fost agresat. Un apel la 112 anunța că un autoturism marca Nissan este parcat pe plaja Exploziv. La fața locului s-a deplasat o echipă de poliție și lângă mașină au observat un bărbat care dormea pe un șezlong. Oamenii legii au brut să îl identifice, iar individul și-a dat o altă identitate. Agentul i-a solicitat barbatului respectiv să scoata autoturismul de pe plaja dar a constatat ca este sub influența alcoolului sau a drogurilor fapt pentru care s-a urcat agentul la volan iar barbatul în dreapta. Dupa ce a scos masina, politistul a coborat și a rămas langa portiera dreapta față și i-a solicitat individului actele de identitate. Într-o fracțiune de secundă, băbatul s- a făcut că se uita in torpedou și a sarit pe scaunul din stanga, a pornit masina și a demarat în trombă. Pentru a se feri din calea șoferului, polițistul s-a urcat pe scara de la portiera stânga fata, s-a prins cu mana dreapta de stalpul dintre uși și cu mana stângă de portiera care era deschisa. Dupa cațiva metri la virajul la dreapta politistul a sarit în picioare fiind acrosat cu portiera în zona șoldului și la mâna dreapta. Individul și-a continuat drumul și după un kilometru a intrat cu mașina într-un stâlp. Vladimir Florin Marin a fost prins și transportat la spital unde i-au fost recoltate probe de sânge. Testele au indicat o alcoolemie de 2 la mie în sânge. Acesta va fi cercetat pentru fals privind identitatea , conducere sub influența alcoolului sau drogurilor, parasirea locului accidentului și ultraj.