Galerie FOTO / S-a deschis PRIMUL restaurant SUSHI din Constanța

Hai ca e reclama banala

E o reclama banala si de doi lei facuta in ziar ( chiar daca doar in versiunea online). Eu vad Cuget Liber ca pe o alternativa la Telegraful lui Mazare. Ala e de doi lei, o trompeta a clanului. Dar alternativa asta e slaba rau de tot. De cand am devenit cititior fidel am vazut ca ceea ce credeam a fi ceva mai echilibrat este de fapt mai slab calitativ. Adica pe de o parte avem un ziar aservit si pe de alta parte avem un altul submediocru... Rahat...chiar imi pare rau ... O sa moara primar Mazare cu asemenea alternative.... In loc sa se coaguleze o societate civila, se coaguleaza un ziar care face reclama de proasta caltate si nici macar anuntata, unui restaurant... Slab...