Galerie FOTO / Razii de amploare la Constanţa. Poliţiştii au tras pe dreapta tot ce a mişcat în oraş

Galerie FOTO / Razii de amploare la Constanța. Polițiștii au tras pe dreapta tot ce a mișcat în oraș

Acțiunea s-a axat pe depistarea șoferilor care pleacă din cluburile constănțene la volan, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Iar rezultatele nu au întârziat să apară.„Acțiunea din zilele de 21 și 22 februarie s-a desfășurat la nivel național și a avut ca obiectiv iden-tificarea persoanelor care conduc autovehicule sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante. La acțiune au participat opt echipaje, cu 32 de polițiști rutieri. În municipiul Constanța s-a acționat cu precădere în zona cluburilor și în zona campusurilor universitare. În același timp, echipajele de poliție au acționat și în zona cartierelor pentru a identifica toți șoferii care conduc deși se află sub influența băuturilor alcoolice”, a precizat inspectorul principal Marius Ghiță, împuternicit șef Birou Rutier Constanța.Raziile de amploare au fost organizate împreună cu reprezentanți ai Agenției Naționale Antidrog. Astfel, șoferii opriți în trafic au fost testați cu aparatul Drager, pentru depistarea alcoolemiei, dar și cu aparatul Drager pentru droguri. „Sistemul analizează rapid și cu acuratețe o probă de salivă prelevată de la un subiect pentru identificarea consumului de droguri: amfetamine, metamfetamine, opiacee, cocaină, benzodiazepan și cannabis”, au declarat reprezentanții ANA.Polițiștii rutieri au tras pe dreapta toate mașinile de pe artele principale. Sute de constănțeni, și nu numai, au fost opriți și testați cu aparatul Drager. Zeci de șoferi au rămas fără permisul de conducere, în cele două nopți ale acțiunii, dintre care 35 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Rutieriștii constănțeni au întocmit cinci dosare penale, dintre care trei pentru alcool, unul pentru conducere fără permis și unul pentru conducere cu permisul suspendat. Cea mai mare alcoolemie a avut-o un tânăr de 23 de ani, din Constanța, care conducea, în jurul orei 4, pe strada Mircea cel Bătrân, având o alcoolemie de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat.Printre șoferii prinși la volan băuți s-au aflat și mai multe domnișoare, care plecaseră din cluburile constănțene noaptea, urcându-se la volan deși consumaseră câteva pahare de șampanie sau tărie. Unele tinere au crezut că îi pot fenta pe polițiști, spunând că nu vor să sufle în etilotest, pe motiv că este prea jenant pentru ele sau că se murdăresc la gură, din cauza rujului, negând cu vehemență că ar fi consumat ceva. Văzând că rutieriștii nu sunt ușor de înduplecat, domnișoarele au recunoscut că au băut „puțin”, o gură de suc cu puțină vodcă. Mai mult, unii șoferi prinși băuți au devenit recalcitranți și chiar ușor violenți când au văzut că pe alcooltest apare un rezultat pozitiv. Aceștia au cerut o altă probă cu Dragerul, pe motiv că nu au băut absolut nimic, poate doar puțin oțet în salată sau o gură de bere fără alcool.