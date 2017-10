Galerie foto. Poveştile de succes din spatele poliţistelor din cadrul IPJ Constanţa

Galerie foto. Poveștile de succes din spatele polițistelor din cadrul IPJ Constanța

Ştire online publicată Luni, 07 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Femeia este sărbătorită pe data de 8 martie, În acest sens vă prezentăm câteva exemple în care polițistele sunt dedicate meseriei, dar au și o viață extraprofesională extrem de activă.„La 31 de ani, mi-am pus ordine în valorile personale și am conștinetizat că sănătatea, pentru mine, este foarte importantă!”, povestește Diana.Conștientizând acest aspect, Diana a acționat din prima zi și a început antrenamentele, după o pauză în practicarea sportului de performanță (baschet și judo). Construind în jurul acestei valori a început schimbarea, astfel s-a reîntors la liceul sportiv pe care îl absolvise cu mulți ani în urmă, pentru a-și obține certificatul de instructor sportiv.A studiat timp de un an, obținând certificarea de instructor de fitness, dar cel mai important este faptul că, în acest răstimp, a înțeles că performanța este determinată de autocontrol și disciplină, fiind similar și în munca de polițist. În acest context, Diana ne recomandă să optăm pentru mișcare, atunci când vrem să ne îmbunătățim starea de spirit și sănătatea și ne oferă suportul ei.Asemeni celor două colege prezentate anterior sunt multe femei în I.P.J. Constanța, care își slujesc țară, își îndeplinesc cu onoare și profesionalism atribuțiile de serviciu, fiind totodată mame, soții, fiice, contribuind în fiecare zi la liniștea și frumusețea familiei și comunității din care fac parte.Așa își începe povestea, colega noastră din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, despre pasiunea sa. Este o poveste cu aromă de cozonaci copți în cuptorul cu lemne al bunicii de oriunde din satul românesc, este o istorie despre viață ca în poveștile spuse de bunicul, iarna, la gura sobei. Colega noastră a început a scrie povestea sa pe firul iei în urmă cu 4 ani, când și-a dorit să poarte o astfel de bluză autentic românească.După aproape un an, Liliana a dat naștere primei ii cusute de mânile sale și a constatat că s-a îndrăgostit de ceea ce făcea. Așa a început a coase o a doua... o a treia ie, iar odată cu trecerea timpului Liliana a înțeles că și cei din familia sa s-au îndrăgostit de ceea ce creau mânile și sufletul său. Așa fiul său, în vârstă de 17 ani, a întrebat-o într-o bună zi dacă se fac și ii bărbăteși... și așa s-a născut ia pentru fiul său, de care acesta este foarte mândru, soțul său susținând-o să devină membră într-o asociație care promovează ia românească, unde Liliana este deja membru de onoare.Povestea cusută cu fir de borangic continuă cu o ie dobrogeană, care este încă în lucru și la care Liliana ține foarte mult, și va continua cu ”au trăit fericitți până la adânci bătrâneți”, iar colega noastră va coase ii, iar noi colegii ei și dumneavoastră cititorii vă veți bucura de frumosul creat de arta cusutului iilor românești.