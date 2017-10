Galerie FOTO. PERCHEZIŢII LA PRIMĂRIA CONSTANŢA ŞI ACASĂ LA PRIMARUL RADU MAZĂRE - Ce spune DNA / UPDATE

5

Incepe curatenia

La puscarie cu Fasolea Drogata si cu Porcul Vesnic Beat care, impreuna cu sclerozatul Stroe au impus un pret criminal ptr. apa potabila si un calcul nebun al facturii, ptr. ca doar niste nebuni de la ospiciu ar putea sa treaca apa de canalizare in aceiasi cantitate cu apa potabila si, in plus, ca o culme a sadismului, pretul apei de canalizare sa fie egal cu al apei potabile ; iar cei care sunt pusi in situatii ingrate, nu sunt ei, ci noi cei care lucram in acest sector. O sa le urmeze la puscarie si Zdreanță Scupra, sluga umila a celor doua lepre, care nu numai ca nu a facut nimic bun pentru Ovidiu, dar pot spune ca tot ce a facut a fost numai impotriva locuitorilor orasului Ovidiu. Doar o astfel de zdreanță umana putea sa-i dea tiganului infractor Hanganu 3000mp in DN2a. Orasul Ovidiu are nevoie de un om integru, care a dovedit ca pune drapelul patriei mai presus de interesele personale.