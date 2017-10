Galerie FOTO: PERCHEZIŢII la PREŞEDINTELE CJ CONSTANŢA / CONSTANTINESCU, REŢINUT pentru 24 de ore - UPDATE

8

Basescu vs Nastase

Basescu: Flota disparuta. Insusire casa din str. Mihainleanu, milioane de euro in propietati, afaceri in portul Constanta, fara autostrazi ca "Romania nu are nevoie", taxa "Basescu" introdusa in carburant, care exista si acum dar nu comenteaza pe seama ei, economia dusa la pragul istoric de minus 7% cu toate taierile de venituri ale populatiei si saracirea drastica a acesteia, imprumut de 60 de miliarde de euro de la FMI, Banca Mondiala si bancile comerciale, fara niciun proiect major realizat in ultimii 9 ani, doar balacareala, dezbinarea si denigrarea Romaniei. Nastase: Crestere economica in toti anii de guvernare, a terminat negocierea de aderane la UE si ne-a bagat in NATO, in perioada lui s-a construit terminalul de containere din portul Constanta, s-au facut 100 km din A2 pana sa vina Basescu s-o blocheze. Basescu este liber si se imbogateste, este latifundiar si sta in palate de lux, pe cand Nastase face puscarie pentru ca si-a pus termopane. Frumos nu? Cine controleaza justitia in contextul in care toti oamenii de la varful acesteia sunt numiti politic de catre Basescu???